МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. Возобновление импорта электроэнергии из России связано с недостатком мощностей на Украине, контракт на поставку может продлится до конца года, заявил РИА Новости первый вице-президент "Опоры России" Павел Сигал.

В понедельник Украина возобновила импорт электроэнергии из России, о чем свидетельствуют данные на сайте компании "Укрэнерго".

"Украина на данный момент не обладает необходимыми мощностями, чтобы обеспечивать собственные потребности, разыгравшийся в 2020 году кризис показал, как важно уметь вести переговоры, несмотря на политические разногласия, поэтому страны пришли к консенсусу. Контракт может продлится до конца года, сейчас страна будет импортировать из России 200 мегаватт в час. Однако, подписание долгосрочных соглашений затруднено из-за санкционных ограничений", — сказал Сигал. Украина возобновила импорт электроэнергии из России

"Несмотря на имеющиеся разногласия, страны связывают долгие культурные и экономические отношения, долгие годы существовавшая инфраструктура, которая позволяла бесперебойно производить поставки энергоносителей. И даже при смене геополитического курса, руководство страны понимает ведущую и первостепенную роль России, как лидера на энергетическом рынке стран СНГ", — подчеркнул он.

Украина в апреле прошлого года приостановила импорт электроэнергии из РФ и Белоруссии в связи с распространением коронавирусной инфекции. Глава Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, (НКРЕКУ) Валерий Тарасюк заявлял в мае, что Украина должна восстановить его после пандемии. Импорт из Белоруссии был восстановлен 3 января.

При этом исполняющий обязанности министра энергетики Украины Юрий Витренко ранее отмечал, что выступает за "разумные ограничения" импорта электроэнергии из России и Белоруссии. Также он выступил за отсоединение от энергосистемы с РФ и Белоруссией, заявив, что Киеву необходимо объединяться с европейской энергосистемой.