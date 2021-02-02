МОСКВА, 2 фев — ПРАЙМ. Сектор возобновляемой энергетики в РФ может потерять 150-180 миллиардов рублей инвестиций из-за сокращения объемов программы поддержки "зеленой" генерации после 2025 года, следует из аналитического комментария рейтингового агентства АКРА, имеющегося в распоряжении РИА Новости.

В России с 2014 по 2024 годы действует программа поддержки "зеленой" энергетики (ДПМ ВИЭ), в том числе строительства электростанций, которые выбираются на конкурсном отборе. Им гарантируется окупаемость инвестиций в течение 15 лет с базовой доходностью 12% годовых с корректировкой на доходность ОФЗ. Принято решение о продлении программы поддержки возобновляемых источников энергии (ВИЭ) до 2035 года, часть корректировок еще обсуждается, рассматривается возможность сокращения объемов программы после 2025 года. Какие вещи стоит покупать в кредит, а на что лучше накопить

"Согласно расчетам АКРА, возможное сокращение объема поддержки ВИЭ в рамках второй части программы ДПМ может привести к уменьшению потенциальных инвестиций в сектор на 150-180 миллиардов рублей (в зависимости от изменения прогноза стоимости капитальных затрат на строительство 1 МВт) и, соответственно, к замедлению развития отрасли", — говорится в комментарии.

При этом подчеркивается, что используемый в рамках первой программы механизм заключения долгосрочных контрактов на поставку мощности за счет платежей, формируемых по особому повышенному тарифу, является наиболее эффективным инструментом поддержки сектора и повышения инвестиционной привлекательности его активов в российских реалиях, а также привлечения инвестиций посредством реализации схем проектного финансирования. Призрак пузыря. Почему ждут обвала на фондовом рынке

Однако, несмотря на возможность потери части инвестиций, решение о сокращении объемов программы позволит снизить нагрузку на оптовый рынок электроэнергии и мощности (то есть, на потребителей), отмечают эксперты.

"Минимизировать негативный эффект от сокращения поддержки можно с помощью рефинансирования кредитов, выданных в ходе реализации первой программы ДПМ, с помощью эмиссии облигаций проектного финансирования и секьюритизации. Это позволит направить высвободившиеся средства на финансирование затрат, связанных с удовлетворением более жестких требований Минпромторга по уровню локализации в рамках второй программы ДПМ", — считают в АКРА.