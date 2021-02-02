БЕРЛИН, 2 фев — ПРАЙМ. Вице-канцлер ФРГ и министр финансов Олаф Шольц заявил, что "Северный поток 2" будет достроен, несмотря на имеющиеся сложности.

"Да", — ответил Шольц в ходе онлайн-конференции "Европа 2021" на вопрос журналиста, будет ли достроен газопровод "Северный поток 2".

"Есть сложности. Европейские государства сообща заявили, довольно исчерпывающе, что они считают это европейским делом и не хотят, чтобы другие в это вмешивались. Посмотрим", — добавил вице-канцлер. Бундестаг раскритиковал требование Франции остановить "Северный поток 2"

"Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку.

Она продолжилась спустя год — в декабре 2020 года трубоукладчик "Фортуна" уложил 2,6 километра труб в водах Германии. В результате, по данным Nord Stream 2 AG (оператор проекта), недостроенными остались примерно 148 километров газопровода из общей протяженности двух его ниток в 2460 километров — в водах Дании осталось уложить 120 километров и около 28 километров в водах Германии. С датскими властями согласована возможность укладки при помощи "Фортуны" с 15 января, немецкое разрешение для этого судна действует до конца мая.