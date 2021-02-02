2021-02-02T17:02:00+03:00
2021-02-02T17:08:10+03:00
2021-02-02T17:02:00+03:00
2021
https://1prime.ru/energy/20210202/832950171.html
Страны ОПЕК+ в декабре выполнили сделку на 99%
Энергетика
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Страны ОПЕК+ по итогам декабря выполнили условия соглашения о сокращении добычи нефти на 99%, сообщил РИА Новости источник в одной из делегаций. "Уровень соблюдения обязательств в... ПРАЙМ, 02.02.2021
опек, новости, энергетика
https://1prime.ru/images/83295/02/832950267.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83295/02/832950267.jpg
https://1prime.ru/images/83295/02/832950266.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83295/02/832950266.jpg
https://1prime.ru/images/83295/02/832950254.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83295/02/832950254.jpg
https://1prime.ru/experts/20210202/832945551.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 2 фев — ПРАЙМ. Страны ОПЕК+ по итогам декабря выполнили условия соглашения о сокращении добычи нефти на 99%, сообщил РИА Новости источник в одной из делегаций.
"Уровень соблюдения обязательств в декабре — 99%", — сказал он, говоря об оценке техкомитетом результатов сделки.
Читайте также:
Удорожание нефти ускорилось до 2% на фоне действий ОПЕК+