МОСКВА, 2 фев — ПРАЙМ. Страны ОПЕК+ по итогам декабря выполнили условия соглашения о сокращении добычи нефти на 99%, сообщил РИА Новости источник в одной из делегаций. ОПЕК+ остается надежной опорой для цен на нефть

"Уровень соблюдения обязательств в декабре — 99%", — сказал он, говоря об оценке техкомитетом результатов сделки.

Читайте также:

Удорожание нефти ускорилось до 2% на фоне действий ОПЕК+