МОСКВА, 2 фев — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть во вторник днем ускорили рост более чем до 2%, — инвесторы продолжают с оптимизмом оценивать усилия стран ОПЕК+ по снижению добычи, одновременно надеясь на улучшение ситуации с коронавирусом, свидетельствуют данные торгов. ОПЕК+ остается надежной опорой для цен на нефть

По состоянию на 13.51 мск цена апрельских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent поднималась на 2,29% — до 57,62 доллара за баррель, стоимость мартовских фьючерсов на WTI — на 2,33%, до 54,8 доллара за баррель. Утром нефть дорожала на 1%.

Оптимизм трейдеров по нефтяному рынку сохраняется. Ожидания по договоренностям ОПЕК+ благоприятно влияют на перспективы предложения, а некоторый спад напряженности с коронавирусом — на прогнозы по спросу.

В январе страны ОПЕК+ согласовали новые договоренности по добыче в феврале и марте. Саудовская Аравия обязалась в эти месяцы сократить добычу на 1 миллион баррелей в сутки. На такие меры согласились и некоторые другие страны ОПЕК+, и с учетом их участия общее сокращение составляет 1,425 миллиона баррелей нефти в сутки.

Ситуация вокруг пандемии COVID-19 также остается в центре внимания рынков. Участники торгов следят за программами вакцинации в разных странах, а также за ситуацией в США: в начале февраля динамика заражаемости и смертности в стране заметно улучшилась по сравнению с началом-серединой января.

В среду трейдеры также ожидают статистики по коммерческим запасам нефти в США за прошлую неделю. Аналитики прогнозируют рост запасов примерно на 400 тысяч баррелей за неделю по 29 января.

За предыдущую неделю снижение составило 9,9 миллиона баррелей, в результате запасы снизились до минимума с конца марта 2020 года.

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