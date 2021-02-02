БЕРЛИН, 2 фев — ПРАЙМ. Канцлер ФРГ Ангела Меркель обсудила "Северный поток 2" в ходе телефонного поздравления с инаугурацией президента США Джо Байдена, сообщила газета Handelsblatt со ссылкой на собственные источники.

"Канцлер Ангела Меркель поздравила нового президента США Джо Байдена со вступлением в должность и пообещала ему "сотрудничество в разрешении международных вызовов", сообщил на прошлой неделе официальный представитель правительства Штеффен Зайберт. Зайберт не упомянул важную деталь: в разговоре речь шла также о "Северном потоке 2", — пишет издание. Вице-канцлер ФРГ заявил, что "Северный поток 2" будет достроен

"Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку.

Она продолжилась спустя год — в декабре 2020 года трубоукладчик "Фортуна" уложил 2,6 километра труб в водах Германии. В результате, по данным Nord Stream 2 AG (оператор проекта), недостроенными остались примерно 148 километров газопровода из общей протяженности двух его ниток в 2460 километров — в водах Дании осталось уложить 120 километров и около 28 километров в водах Германии. С датскими властями согласована возможность укладки при помощи "Фортуны" с 15 января, немецкое разрешение для этого судна действует до конца мая.