МОСКВА, 3 фев — ПРАЙМ. Второй член сената США сенатор-республиканец Билл Хагерти призвал в среду к введению санкций в отношении "Северного потока 2" в свете ситуации с Алексеем Навальным.

Симоновский суд Москвы во вторник постановил отменить Навальному условный срок по делу компании "Ив Роше" и заменить его на 3,5 года колонии общего режима. МИД Австрии призвал не связывать дело Навального с "Северным потоком - 2"

"Президент (США Джо) Байден должен показать, что действия (президента РФ Владимира) Путина будут иметь последствия, путем введения обязательных двухпартийных санкций против "Северного потока 2" в соответствии с законом о защите европейской энергобезопасности", — написал он в своем Twitter.

Ранее его коллега сенатор-республиканец Митт Ромни заявил после решения российского суда о присуждении реального срока Навальному, что на этой неделе внесет законопроект о введении санкций против "ответственных" лиц. Приговор Навальному будет негативно влиять на рублевые активы

Аналогичные призывы звучали из Чехии и Польши. В австрийском МИД при этом выступили против увязки санкций ЕС против России по Навальному с "Северным потоком 2". С аналогичным заявлением выступила Германия.

Официальный представитель кабмина ФРГ заявил, что позиция правительства Германии по "Северному потоку 2" остается неизменной.

Ранее кабмин ФРГ неоднократно заявлял, что считает проект коммерческим, а не политическим, поэтому его необходимо завершить.

МИД РФ ранее посоветовал зарубежным политикам, комментирующим ситуацию с Навальным, уважать международное право и заняться проблемами своих стран, а в понедельник глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что заявления западных политиков по этой теме идут "как под копирку".

В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не намерены прислушиваться к заявлениям из-за рубежа о Навальном.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова называла поведение западных дипломатов и западных МИД в ситуации с процессом над Навальным цепочкой политических постановочных акций.

Суды ранее уже трижды рассматривали представления ФСИН о замене Навальному условного срока реальным – и каждый раз отказывали, лишь продляя испытательный срок.

Между тем, по данным ФСИН, Навальный без малого 60 раз не отметился в срок в уголовно-исполнительной инспекции (он обязан делать это дважды в месяц) и получил многочисленные административные наказания, от крупных штрафов до арестов. В Германии рассказали, как "Северный поток 2" повлияет на стоимость газа

Каждый из этих фактов по отдельности и все вкупе, по закону, грозят осужденному отменой привилегии отбывать срок условно. Сама по себе эта мера применяется в России довольно активно – только в прошлом году условный срок был заменен реальным 11,3 тысячам человек, а в 2019-м – более чем 15 тысячам.

При этом Навальный находился на лечении и реабилитации в Германии после отравления в период с августа 2020 по январь 2021. Навальный вернулся в Россию добровольно.

Утверждения же о том, что Навального преследуют исключительно за политическую деятельность, опровергнуты Европейским судом по правам человека: Страсбург не признал политической подоплеки в деле "Ив Роше" (именно по нему подавалась жалоба). При этом ЕСПЧ в 2017 году признал приговор Навальному "произвольным и необоснованным" и присудил ему компенсации за домашний арест, которые были выплачены властями России.

В Европейском союзе считают дело Навального политически мотивированным и идущим "вразрез с международными обязательствами России в области прав человека".

"ЕС призывает к немедленному и безусловному освобождению Навального, а также тех граждан и журналистов, которые были задержаны за то, что воспользовались своим правом на мирное собрание и свободу слова", – говорится в заявлении, которое цитирует РИА Новости.

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