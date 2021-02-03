Байдена призвали обложить санкциями "Северный поток - 2" из-за Навального
МОСКВА, 3 фев — ПРАЙМ. Второй член сената США сенатор-республиканец Билл Хагерти призвал в среду к введению санкций в отношении "Северного потока 2" в свете ситуации с Алексеем Навальным.
Симоновский суд Москвы во вторник постановил отменить Навальному условный срок по делу компании "Ив Роше" и заменить его на 3,5 года колонии общего режима.
"Президент (США Джо) Байден должен показать, что действия (президента РФ Владимира) Путина будут иметь последствия, путем введения обязательных двухпартийных санкций против "Северного потока 2" в соответствии с законом о защите европейской энергобезопасности", — написал он в своем Twitter.
Ранее его коллега сенатор-республиканец Митт Ромни заявил после решения российского суда о присуждении реального срока Навальному, что на этой неделе внесет законопроект о введении санкций против "ответственных" лиц.
Аналогичные призывы звучали из Чехии и Польши. В австрийском МИД при этом выступили против увязки санкций ЕС против России по Навальному с "Северным потоком 2". С аналогичным заявлением выступила Германия.
Официальный представитель кабмина ФРГ заявил, что позиция правительства Германии по "Северному потоку 2" остается неизменной.
Ранее кабмин ФРГ неоднократно заявлял, что считает проект коммерческим, а не политическим, поэтому его необходимо завершить.
МИД РФ ранее посоветовал зарубежным политикам, комментирующим ситуацию с Навальным, уважать международное право и заняться проблемами своих стран, а в понедельник глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что заявления западных политиков по этой теме идут "как под копирку".
В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не намерены прислушиваться к заявлениям из-за рубежа о Навальном.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова называла поведение западных дипломатов и западных МИД в ситуации с процессом над Навальным цепочкой политических постановочных акций.
Суды ранее уже трижды рассматривали представления ФСИН о замене Навальному условного срока реальным – и каждый раз отказывали, лишь продляя испытательный срок.
Между тем, по данным ФСИН, Навальный без малого 60 раз не отметился в срок в уголовно-исполнительной инспекции (он обязан делать это дважды в месяц) и получил многочисленные административные наказания, от крупных штрафов до арестов.
Каждый из этих фактов по отдельности и все вкупе, по закону, грозят осужденному отменой привилегии отбывать срок условно. Сама по себе эта мера применяется в России довольно активно – только в прошлом году условный срок был заменен реальным 11,3 тысячам человек, а в 2019-м – более чем 15 тысячам.
При этом Навальный находился на лечении и реабилитации в Германии после отравления в период с августа 2020 по январь 2021. Навальный вернулся в Россию добровольно.
Утверждения же о том, что Навального преследуют исключительно за политическую деятельность, опровергнуты Европейским судом по правам человека: Страсбург не признал политической подоплеки в деле "Ив Роше" (именно по нему подавалась жалоба). При этом ЕСПЧ в 2017 году признал приговор Навальному "произвольным и необоснованным" и присудил ему компенсации за домашний арест, которые были выплачены властями России.
В Европейском союзе считают дело Навального политически мотивированным и идущим "вразрез с международными обязательствами России в области прав человека".
"ЕС призывает к немедленному и безусловному освобождению Навального, а также тех граждан и журналистов, которые были задержаны за то, что воспользовались своим правом на мирное собрание и свободу слова", – говорится в заявлении, которое цитирует РИА Новости.
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