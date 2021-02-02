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Суд отправил Алексея Навального в колонию на 3,5 года
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Симоновский суд Москвы во вторник отменил Алексею Навальному условный срок по делу "Ив Роше" и заменил его на 3,5 года реального в колонии, передает корреспондент РИА Новости с... ПРАЙМ, 02.02.2021
приговор, алексей навальный, новости, экономика, общество
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 2 фев — ПРАЙМ. Симоновский суд Москвы во вторник отменил Алексею Навальному условный срок по делу "Ив Роше" и заменил его на 3,5 года реального в колонии, передает корреспондент РИА Новости с выездного заседания в Мосгорсуде.
"Суд находит представление ФСИН подлежащим удовлетворению", — огласила решение судья Наталья Репникова.
Между тем ранее Навальному удалось трижды избежать замены условного срока на реальный. Отказные решения выносил Люблинский суд Москвы в 2015 и 2016 годах, а Симоновский суд Москвы в 2017-м также лишь продлил ему испытательный срок, не ставя вопрос об отправке в колонию.
Решение о замене условного срока еще не вступило в силу — у сторон есть десять дней на обжалование.
Сообщается, что Навальному зачли в срок домашний арест, он проведет в заключении меньше 3,5 лет.
"Зачесть время, проведенное Навальным под домашним арестом, в срок отбывания наказания по расчету "день в день", — объявила судья Наталья Репникова. Как ранее заявила защита Навального, по делу "Ив Роше" он провел под домашним арестом 12 месяцев – их и планируется зачесть в наказание.
Ранее Алексей Навальный был задержан по прилете в Россию