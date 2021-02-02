МОСКВА, 2 фев — ПРАЙМ. Симоновский суд Москвы во вторник отменил Алексею Навальному условный срок по делу "Ив Роше" и заменил его на 3,5 года реального в колонии, передает корреспондент РИА Новости с выездного заседания в Мосгорсуде. Европарламент хочет остановить "Северный поток 2" из-за Навального

"Суд находит представление ФСИН подлежащим удовлетворению", — огласила решение судья Наталья Репникова.

Между тем ранее Навальному удалось трижды избежать замены условного срока на реальный. Отказные решения выносил Люблинский суд Москвы в 2015 и 2016 годах, а Симоновский суд Москвы в 2017-м также лишь продлил ему испытательный срок, не ставя вопрос об отправке в колонию.

Решение о замене условного срока еще не вступило в силу — у сторон есть десять дней на обжалование.

Сообщается, что Навальному зачли в срок домашний арест, он проведет в заключении меньше 3,5 лет.

"Зачесть время, проведенное Навальным под домашним арестом, в срок отбывания наказания по расчету "день в день", — объявила судья Наталья Репникова. Как ранее заявила защита Навального, по делу "Ив Роше" он провел под домашним арестом 12 месяцев – их и планируется зачесть в наказание.

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