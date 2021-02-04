МОСКВА, 4 фев — ПРАЙМ. Совет директоров "Газпрома" решил созвать годовое собрание акционеров компании 25 июня, оно пройдет в Санкт-Петербурге, сообщила компания.

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"Созвать годовое общее собрание акционеров ПАО "Газпром" 25 июня 2021 года в городе Санкт-Петербурге", — говорится в материалах компании.

Реестр на участие в собрании закрывается 31 мая.

Акционерам, в том числе, будет предложено избрать членов нового состава совета директоров. В список кандидатов включены Андрей Акимов, Виктор Зубков, Тимур Кулибаев, Денис Мантуров, Виталий Маркелов, Виктор Мартынов, Владимир Мау, Алексей Миллер, Александр Новак, Михаил Середа и Николай Шульгинов.