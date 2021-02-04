МОСКВА, 4 фев — ПРАЙМ. Обеспечение топливом на Дальнем Востоке, которое было нарушено из-за ремонтных работ на Хабаровском НПЗ, восстановлено в полном объеме, причин для ажиотажного спроса у потребителей нет, сообщил журналистам замглавы Минэнерго Павел Сорокин. Нефть снижается после нескольких дней роста

"Имеет место и тот ажиотажный спрос,… также наблюдается ряд случаев спекуляции на данной теме, перепродажи бензина. Хочется отметить, поскольку продуктообеспечение восстановлено в полном объеме, что причин для ажиотажного спроса сейчас не имеется", — сказал Сорокин.

По его словам, Минэнерго продолжает ежедневно следить за тем, где находятся поезда с дополнительным топливом из Росрезерва, как восстанавливается работа Хабаровского НПЗ, и при необходимости министерство будет принимать дополнительные меры.

"На текущий момент поездам с нефтепродуктами обеспечен со стороны РЖД "зеленый свет", они едут в приоритетном порядке для того, чтобы сократить срок, и несмотря на то, что завод работает в полном режиме, этот дополнительный ресурс все равно будет доставлен для того, чтобы пополнить запасы и убрать ажиотаж", — добавил замминистра.

Ранее в СМИ сообщалось, что в Хабаровске стали продавать бензин за 100 рублей и места в очереди на АЗС.