МОСКВА, 5 фев — ПРАЙМ. Украина обратилась к Белоруссии с просьбой об экстренных поставках электричества из-за аварий на двух теплоэлектростанциях, сообщает телеканал "Беларусь 1".

Отмечается, что на Украине 2-3 февраля были остановлены Запорожская и Кураховская ТЭС из-за аварий. В связи с этим в центральных регионах страны возник дефицит электроэнергии. Добавляется, что на Запорожской станции также произошел сильный пожар. На Украине возникла угроза аварийного отключения света

"Украина обратилась к Белоруссии с просьбой об экстренных поставках электричества из-за аварий на двух теплоэлектростанциях. Объем поставок составит 500 мегаватт", — говорится в сообщении.

Контрагентом украинской стороны в Белоруссии выступает компания "Белэнерго".