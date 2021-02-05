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Украина просит Белоруссию экстренно поставить электричество
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Украина обратилась к Белоруссии с просьбой об экстренных поставках электричества из-за аварий на двух теплоэлектростанциях, сообщает телеканал "Беларусь 1". Отмечается, что на... ПРАЙМ, 05.02.2021
электричество, энергетика, украина, новости, энергетика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 5 фев — ПРАЙМ. Украина обратилась к Белоруссии с просьбой об экстренных поставках электричества из-за аварий на двух теплоэлектростанциях, сообщает телеканал "Беларусь 1".
Отмечается, что на Украине 2-3 февраля были остановлены Запорожская и Кураховская ТЭС из-за аварий. В связи с этим в центральных регионах страны возник дефицит электроэнергии. Добавляется, что на Запорожской станции также произошел сильный пожар.
"Украина обратилась к Белоруссии с просьбой об экстренных поставках электричества из-за аварий на двух теплоэлектростанциях. Объем поставок составит 500 мегаватт", — говорится в сообщении.
Контрагентом украинской стороны в Белоруссии выступает компания "Белэнерго".