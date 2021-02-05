МОСКВА, 5 фев — ПРАЙМ. Остановить насовсем строительство газопровода "Северный поток-2" практически невозможно, заявил в интервью изданию Interia эксперт польского Центра восточных исследований Шимон Кардащ. Об этом сообщает РИА Новости.

Кардащ подчеркнул, что всё идёт к завершению проекта. По словам специалиста, "немецкие политические и деловые круги всё больше говорят о своей приверженности проекту".

Польский эксперт напомнил, что изначально строительство газопровода должно было завершиться в конце 2019 года, но задержка с завершением проекта на сегодняшний день не представляет такую проблему для России, так как она обладает транзитным соглашением с Украиной до 2024 года и альтернативными маршрутами поставок газа.

Он признал, что американские санкции оказались эффективными, одно подчеркнул, что переоценивать их не стоит.

"Что еще должно произойти, чтобы Германия изменила свою позицию? Я действительно не знаю, раз после всех этих поворотов проект все еще жизнеспособен", — заключил Кардащ.