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В Польше оценили шансы завершения прокладки "Северного потока 2"
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Остановить насовсем строительство газопровода "Северный поток-2" практически невозможно, заявил в интервью изданию Interia эксперт польского Центра восточных исследований Шимон... ПРАЙМ, 05.02.2021
германия, россия, северный поток 2, польша, газ, новости, энергетика
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7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 5 фев — ПРАЙМ. Остановить насовсем строительство газопровода "Северный поток-2" практически невозможно, заявил в интервью изданию Interia эксперт польского Центра восточных исследований Шимон Кардащ. Об этом сообщает РИА Новости.
Кардащ подчеркнул, что всё идёт к завершению проекта. По словам специалиста, "немецкие политические и деловые круги всё больше говорят о своей приверженности проекту".
Польский эксперт напомнил, что изначально строительство газопровода должно было завершиться в конце 2019 года, но задержка с завершением проекта на сегодняшний день не представляет такую проблему для России, так как она обладает транзитным соглашением с Украиной до 2024 года и альтернативными маршрутами поставок газа.
Он признал, что американские санкции оказались эффективными, одно подчеркнул, что переоценивать их не стоит.
"Что еще должно произойти, чтобы Германия изменила свою позицию? Я действительно не знаю, раз после всех этих поворотов проект все еще жизнеспособен", — заключил Кардащ.