МОСКВА, 5 фев — ПРАЙМ. Госкорпорация "Росатом" планирует в нынешнем году разработать и представить руководству страны план развития отечественной атомной энергетики до 2050 года, сообщил генеральный директор Росатома Алексей Лихачев.

"Усиливаем наши традиционные бизнесы, прежде всего атомную энергетику. В этом году разработаем план ее развития до 2050 года и представим руководству страны", — сказал Лихачев в видеообращении к работникам атомной отрасли.

Подробности глава Росатома не привел. В декабре 2018 году президиум научно-технического совета госкорпорации одобрил стратегию развития российской атомной энергетики до 2050 года и на перспективу до 2100 года. В ней были обозначены программы краткосрочного развития и основные, обусловленные экономикой, "развилки" на долгосрочную перспективу. Базовым же положением стратегии был назван переход к двухкомпонентной ядерной энергетической системе на основе так называемого замкнутого ядерного топливного цикла. Чем грозит России резкое подорожание нефти

Речь о том, чтобы, сопрягая эксплуатацию традиционных сейчас энергетических реакторов типа ВВЭР на так называемых тепловых нейтронах вместе с реакторами на быстрых нейтронах, расширить воспроизводство ядерного топлива и тем самым существенно увеличить топливную базу атомной энергетики, не требующую при этом больших объемов добычи природного урана, а также получить возможность сокращать объемы радиоактивных отходов, "выжигая" опасные радионуклиды в реакторах. Тем самым можно будет решать две ключевые проблемы нынешней атомной энергетики, связанные с небезграничностью запасов природного урана и ростом объемов отработавшего ядерного топлива.

Логика двухкомпонентной ядерной энергосистемы основана на использовании плутония, выделяемого из отработавшего ядерного топлива реакторов ВВЭР, для изготовления топлива реакторов на быстрых нейтронах и возможности применения плутония из ОЯТ "быстрых" реакторов для производства топлива и для реакторов типа ВВЭР.

Создание ядерных энергетических технологий нового поколения на базе замкнутого ядерного топливного цикла с использованием реакторов на быстрых нейтронах идет в рамках российского проекта "Прорыв". Это один из главных современных мировых проектов в атомной энергетике, практическое использование результатов которого, как считают специалисты, создаст предпосылки для укрепления лидерства России на мировом рынке ядерных технологий. Росатом намерен создать цифровой ресурс для арктических проектов

В рамках проекта "Прорыв" проектируется энергоблок с реактором на быстрых нейтронах БН-1200 с жидкометаллическим теплоносителем, натрием. Также под эгидой "Прорыва" на площадке предприятия Росатома "Сибирский химический комбинат" (ЗАТО Северск, Томская область) намечено построить уникальный опытно-демонстрационный энергетический комплекс, в состав которого войдут реактор БРЕСТ-ОД-300 с тяжелометаллическим, свинцовым теплоносителем, комплекс по производству смешанного нитридного уран-плутониевого ядерного топлива для этого реактора, а также комплекс по переработке отработавшего топлива.

Параллельно с этим Росатом развивает проекты в области малой атомной энергетики. В последнее время тема мини-АЭС стала из основных трендов в мировой атомной энергетике. Росатом сейчас переходит к практической реализации проекта маломощной АЭС модульного типа на основе российской реакторной установки РИТМ-200, разработанной для новых атомных ледоколов проекта 22220. Первую такую АЭС намечено к 2028 году построить в интересах будущего золотодобывающего предприятия на месторождении Кючус в Усть-Янском улусе в Якутии. Кроме того, идет проект по созданию атомной станции на базе реакторной установки малой, до 10 МВт, мощности "Шельф-М" для автономного снабжения электричеством и теплом локальных объектов в удаленных районах. Наконец Росатом намерен развивать и проекты плавучих АЭС.