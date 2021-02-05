2021-02-05T12:52:00+03:00
2021-02-05T12:54:36+03:00
2021-02-05T12:52:00+03:00
2021
https://1prime.ru/energy/20210205/832977535.html
Суд взыскал с "Норникеля" 146 миллиардов рублей из-за аварии в Норильске
Энергетика
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Арбитражный суд Красноярского края взыскал с АО "НТЭК" (структура "Норникеля") 146,2 миллиарда рублей из-за аварии на ТЭЦ в Норильске, почти полностью удовлетворив рекордный иск... ПРАЙМ, 05.02.2021
суд, норникель, новости, энергетика
https://1prime.ru/images/83297/75/832977516.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83297/75/832977516.jpg
https://1prime.ru/images/83297/75/832977513.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83297/75/832977513.jpg
https://1prime.ru/images/83297/75/832977510.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83297/75/832977510.jpg
https://1prime.ru/energy/20210204/832971308.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 5 фев — ПРАЙМ. Арбитражный суд Красноярского края взыскал с АО "НТЭК" (структура "Норникеля") 146,2 миллиарда рублей из-за аварии на ТЭЦ в Норильске, почти полностью удовлетворив рекордный иск Росприроднадзора в 148 миллиардов, передает корреспондент РИА Новости.
"Исковые требования удовлетворить, взыскать 146 миллиардов 177 миллионов рублей", — озвучила судья Наталья Варыгина.