МОСКВА, 5 фев — ПРАЙМ. Арбитражный суд Красноярского края взыскал с АО "НТЭК" (структура "Норникеля") 146,2 миллиарда рублей из-за аварии на ТЭЦ в Норильске, почти полностью удовлетворив рекордный иск Росприроднадзора в 148 миллиардов, передает корреспондент РИА Новости.

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"Исковые требования удовлетворить, взыскать 146 миллиардов 177 миллионов рублей", — озвучила судья Наталья Варыгина.