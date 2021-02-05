БРЮССЕЛЬ, 5 фев — ПРАЙМ, Мария Князева. Проект "Северный поток 2" реализуется группой частных фирм, и Евросоюз не может помешать им строить трубопровод, если на это согласна Германия, сказал РИА Новости представитель Еврокомиссии (ЕК) Петер Стано, комментируя некоторые заявления о том, что реакцию ЕС на ситуацию с блогером Алексеем Навальным можно увязать с "Северным потоком 2".

"Северный поток 2" — это проект группы частных фирм, и мы не можем помешать компаниям строить его, если с этим согласно правительство Германии. Если эти компании завершат создание трубопровода, они должны знать, что им необходимо будет действовать (газопровод должен будет работать — ред.) в соответствии с законодательством Европейского союза. Это максимум, что мы можем сделать на уровне Европейского союза", — сказал Стано. "Северный поток 2" может попасть под управление американцев

Он также напомнил, что Еврокомиссия стремится сделать так, чтобы этот газопровод, если будет построен, работал в соответствии с ключевыми принципами европейского законодательства в области энергетики.

Глава МИДа Чехии Томаш Петршичек после решения суда о реальном сроке заключения Навальному заявил во вторник, что ЕС должен вернуться к теме санкций против РФ. С аналогичным заявлением выступил глава канцелярии президента Польши, отметивший, что речь в первую очередь должна идти о "Северном потоке 2". В австрийском МИДе при этом выступили против увязки санкций ЕС в отношении России из-за Навального с "Северным потоком 2".

С аналогичным заявлением вышла и Германия. Официальный представитель кабмина страны заявил, что позиция правительства страны в отношении "Северного потока 2" остается неизменной. Ранее кабмин неоднократно заявлял, что считает проект коммерческим, а не политическим, поэтому его необходимо завершить. Минфин готовит законопроект о добровольных пенсионных взносах

"Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран.