2021-02-05T13:54:04+03:00
2021-02-05T13:54:04+03:00
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Крупнейшая в мире солнечная электростанция будет построена в Австралии
Энергетика
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Самая крупная в мире солнечная электростанция с потенциальной мощностью в 1,2 тысячи мегаватт появится в штате Новый Южный Уэльс на востоке Австралии к 2023 году, сообщает газета... ПРАЙМ, 05.02.2021
электростанции, австралия, новости, альтернативная энергетика, энергетика
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 5 фев — ПРАЙМ. Самая крупная в мире солнечная электростанция с потенциальной мощностью в 1,2 тысячи мегаватт появится в штате Новый Южный Уэльс на востоке Австралии к 2023 году, сообщает газета Sydney Morning Herald.
Отмечается, что проект разрабатывает компания CEP Energy. Электростанция, состоящая из сеточных солнечных батарей, будет построена в городе Кури-Кури в штате Новый Южный Уэльс.
"Большие станции, в том числе та, которую запланировала построить CEP Energy для региона Хантер-Вэлли, будут играть важную роль в заполнении пространств, которые остаются после постепенного вывода из эксплуатации работающих на газе и угле объектов", — цитирует газета слова главы компании Морриса Иеммы, бывшего премьер-министра Нового Южного Уэльса.
Согласно планам компании, как передает газета Gaurdian, строительство объекта начнется в начале 2022 года и должно завершиться к 2023 году. Стоимость проекта составит 2,4 миллиарда долларов.