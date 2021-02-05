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2021
https://1prime.ru/energy/20210205/832978810.html
Названы объемы поставок электроэнергии из России на Украину
Энергетика
Новости
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Компания — оператор энергосистемы Украины "Укрэнерго" сообщила, какой объём электроэнергии из России и Белоруссии уже поступил в страну. Как следует из инфографики на сайте... ПРАЙМ, 05.02.2021
россия, украина, новости, энергетика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 5 фев — ПРАЙМ. Компания — оператор энергосистемы Украины "Укрэнерго" сообщила, какой объём электроэнергии из России и Белоруссии уже поступил в страну.
Как следует из инфографики на сайте компании, Украина импортировала из России 500 МВт электроэнергии, из Белоруссии — 650 МВт.
Согласно данным на электронной карте "Укрэнерго", общий объём поставок электроэнергии из двух государств в объединённой энергосистеме страны составляет 1150 МВт.
Ранее сообщалось о том, что Украина возобновила импорт электроэнергии из России.