МОСКВА, 5 фев — ПРАЙМ. Компания — оператор энергосистемы Украины "Укрэнерго" сообщила, какой объём электроэнергии из России и Белоруссии уже поступил в страну.

Как следует из инфографики на сайте компании, Украина импортировала из России 500 МВт электроэнергии, из Белоруссии — 650 МВт.

Согласно данным на электронной карте "Укрэнерго", общий объём поставок электроэнергии из двух государств в объединённой энергосистеме страны составляет 1150 МВт.

Ранее сообщалось о том, что Украина возобновила импорт электроэнергии из России.