МОСКВА, 5 фев — ПРАЙМ. Активисты Общероссийского народного фронта (ОНФ) зафиксировали недолив бензина на каждой пятой, 20 из 100, заправке Москвы и Московской области, рекорд января — 13,2%, сообщила пресс-служба движения. Суд взыскал с "Норникеля" 146 миллиардов рублей из-за аварии в Норильске

"В январе 2021 года значительный недолив, не соответствующий никаким государственным стандартам, был зафиксирован на 20 заправках Москвы и Московской области. Рекордный недолив в январе составил — 13,2%. В среднем недолив по-прежнему держится на незначительной величине: в первом месяце года он составил 1,32%. Однако при таком среднем уровне недолива автомобилист ежегодно переплачивает недобросовестным продавцам топлива почти 1 тысячу рублей", — говорится в сообщении.

Отмечается, что качество топлива по-прежнему не вызывает серьезных замечаний – в январе вопросы к нему у экспертов возникли на 4 из 100 проверенных АЗС. С одной стороны, это небольшое число, с другой, для современного автомобиля достаточно один раз заправиться некачественным топливом, чтобы получить повреждения топливной системы, напомнили в ОНФ.

Кроме этого, эксперты выяснили, что средняя цена за один литр бензина марки АИ-92 в январе 2021 года составила 43,28 рубля, что на 1,4% больше, чем в январе 2020 года, когда литр 92-го в столичном регионе стоил 42,69 рубля.

Все полученные результаты исследований эксперты направляли в Росстандарт для изучения и улучшения ситуации на топливном рынке, говорится в сообщении.