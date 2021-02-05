КРАСНОЯРСК, 5 фев — ПРАЙМ. Губернатор Красноярского края Александр Усс анонсировал дополнительные претензии к "Норникелю" по возмещению вреда объектам природы после решения арбитража, взыскавшего с компании более 146 миллиардов рублей за разлив топлива в Норильске.

В пятницу арбитражный суд Красноярского края взыскал с АО "НТЭК" (структура "Норникеля") 146,2 миллиарда рублей из-за аварии на ТЭЦ в Норильске, почти полностью удовлетворив рекордный иск Росприроднадзора.

"Ожидаемое и справедливое решение… После этого решения нами будут заявлены дополнительные претензии. Речь о возмещении вреда объектам природы, которые находятся в ведении края", — сообщил Усс в Instagram.

Он отметил, что представители "Норникеля" "затягивали процесс, вместо того чтобы извиниться и добровольно возместить ущерб". Суд взыскал с "Норникеля" 146 миллиардов рублей из-за аварии в Норильске

"Всё это не красит имидж компании. А ведь когда-то она была символом государственного подхода к экономике и заботы о благе людей", — подчеркнул губернатор.

Один из резервуаров хранения дизтоплива на ТЭЦ-3 (принадлежит НТЭК) в Норильске 29 мая получил повреждения из-за резкой просадки опор фундамента, в итоге вылилось около 21 тысячи тонн топлива. Возбуждено уголовное дело, задержаны сотрудники ТЭЦ. Росприроднадзор оценил ущерб окружающей среде почти в 148 миллиардов рублей, однако "Норникель" не согласился с методикой расчета и провел свою экспертизу, которая дала цифру в семь раз меньше — 21,4 миллиарда рублей. Ведомство обратилось для взыскания в суд.