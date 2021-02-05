МОСКВА, 5 фев — ПРАЙМ. Глава комитета бундестага по внешней политике Норберт Реттген выступил с идеей согласования Брюсселем, Москвой и Вашингтоном моратория на достройку "Северного потока 2" для проведения переговоров, направленных на то, чтобы убедиться, что газопровод не станет "геополитическим оружием против восточноевропейских стран".

Строительство газопровода "Северный поток-2" в Ленинградской области

США выразили готовность ввести санкции против "Северного потока - 2"

Реттген подчеркнул, что подобная мера стала бы не санкцией, а "паузой". По его словам, сложившаяся в настоящее время ситуация вокруг "Северного потока 2" требует "разрешения".

"Возможно, оно (разрешение — ред.) могло бы выглядеть следующим образом: ЕС, Россия и США договариваются о моратории на строительство, однако на этот раз не в качестве санкции, а в качестве паузы для начала переговоров с целью рассеять самое большое беспокойство Запада, которое состоит в том, что данный трубопровод будет использоваться как геополитическое оружие против восточноевропейских стран", — сказал глава комитета бундестага в интервью радиостанции Deutschlandfunk, добавив, что это "ключевой момент".

"Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Проект реализует "Газпром" вместе с финансовыми партнерами: немецкие Uniper и Wintershall, австрийская OMV, французская Engie и британско-нидерландская Royal Dutch Shell. Против него активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный газ, а также Украина, опасающаяся потерять транзит.

Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, и швейцарская Allseas остановила прокладку. Она продолжилась спустя год. Вместе с тем в январе США расширили санкции против "Северного потока 2", распространив их на услуги по тестированию, инспекции и сертификации, а также на модернизацию судов-укладчиков. После этого норвежская DNV GL заявила, что прекращает все действия, связанные с проверкой газопровода, и не сможет его сертифицировать. А 19 января США ввели санкции и против судна "Фортуна" и его владельца — компании "КВТ-Рус".