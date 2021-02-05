МОСКВА, 5 фев — ПРАЙМ. Глава комитета бундестага по внешней политике Норберт Реттген выступил с идеей согласования Брюсселем, Москвой и Вашингтоном моратория на достройку "Северного потока 2" для проведения переговоров, направленных на то, чтобы убедиться, что газопровод не станет "геополитическим оружием против восточноевропейских стран". США выразили готовность ввести санкции против "Северного потока - 2"

Реттген подчеркнул, что подобная мера стала бы не санкцией, а "паузой". По его словам, сложившаяся в настоящее время ситуация вокруг "Северного потока 2" требует "разрешения".

"Возможно, оно (разрешение — ред.) могло бы выглядеть следующим образом: ЕС, Россия и США договариваются о моратории на строительство, однако на этот раз не в качестве санкции, а в качестве паузы для начала переговоров с целью рассеять самое большое беспокойство Запада, которое состоит в том, что данный трубопровод будет использоваться как геополитическое оружие против восточноевропейских стран", — сказал глава комитета бундестага в интервью радиостанции Deutschlandfunk, добавив, что это "ключевой момент".

"Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Проект реализует "Газпром" вместе с финансовыми партнерами: немецкие Uniper и Wintershall, австрийская OMV, французская Engie и британско-нидерландская Royal Dutch Shell. Против него активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный газ, а также Украина, опасающаяся потерять транзит.

Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, и швейцарская Allseas остановила прокладку. Она продолжилась спустя год. Вместе с тем в январе США расширили санкции против "Северного потока 2", распространив их на услуги по тестированию, инспекции и сертификации, а также на модернизацию судов-укладчиков. После этого норвежская DNV GL заявила, что прекращает все действия, связанные с проверкой газопровода, и не сможет его сертифицировать. А 19 января США ввели санкции и против судна "Фортуна" и его владельца — компании "КВТ-Рус".