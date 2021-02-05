МОСКВА, 5 фев — ПРАЙМ. Сумма взыскания, которую дочерняя компания "Норникеля" заплатит в федеральный бюджет, будет направлена в резервный фонд правительства, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минфина РФ.

В пятницу арбитражный суд Красноярского края взыскал с АО "НТЭК" (структура "Норникеля") 146,2 миллиарда рублей из-за аварии на ТЭЦ в Норильске, почти полностью удовлетворив рекордный иск Росприроднадзора. "Норникель" изучит решение суда о штрафе в 146 миллиардов рублей

"Часть взысканных с дочерней компании "Норникеля" средств, подлежащая зачислению в федеральный бюджет по Бюджетному кодексу, поступит в федеральный бюджет по соответствующему коду бюджетной классификации (платежи по искам о возмещении вреда, причиненного водным объектам в федеральной собственности). Далее средства будут направлены в резервный фонд правительства", — сообщили в Минфине.

Один из резервуаров хранения дизтоплива на ТЭЦ-3 (принадлежит НТЭК) в Норильске 29 мая получил повреждения из-за резкой просадки опор фундамента, в итоге вылилось около 21 тысячи тонн топлива. Возбуждено уголовное дело, задержаны сотрудники ТЭЦ. Росприроднадзор оценил ущерб окружающей среде почти в 148 миллиардов рублей, однако "Норникель" не согласился с методикой расчета и провел свою экспертизу, которая дала цифру в семь раз меньше — 21,4 миллиарда рублей. Ведомство обратилось для взыскания в суд.