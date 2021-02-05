МОСКВА, 5 фев — ПРАЙМ. Решение проблемы с обеспечением топливом на Дальнем Востоке требует ввода субсидии для РЖД на поставки топлива на рынок ДФО, увеличения норматива продаж бензина на бирже и производства топлива на Комсомольском и Ангарском НПЗ, которые обеспечивают регион бензином, рассказал РИА Новости глава Приморского топливного союза Владимир Чирсков. В Хабаровске продают бензин за 100 рублей и места в очереди на АЗС

По словам Чирскова, ситуации, подобные той, что наблюдается на Дальнем Востоке, уже бывали в регионе и раньше, но только с независимыми АЗС, а теперь же — с вертикально-интегрированной компанией — ННК. Это связано с тем, что нефтеперерабатывающие заводы, которые обеспечивают топливом регион — Комсомольский НПЗ и Ангарский НХК, выпускают недостаточно топлива.

"Чтобы разрешить данную ситуацию, необходимо увеличить производство бензинов на Комсомольском и Ангарском НПЗ. Также нужно ввести льготный тариф с поставкой моторного топлива на Дальний Восток с центральных заводов. И увеличить норматив продаж топлива на бирже с тех же Комсомольска и Ангарска, сделать отдельный норматив для Дальнего Востока", — сообщил глава Приморского топливного союза.

Сейчас норматив обязательных объемов продаж бензина составляет 10% и дизтоплива — 6%. Совместный приказ ФАС и Минэнерго о повышении нормы до 11% и 7,5% соответственно будет принят в феврале. Также обсуждается субсидирование тарифов РЖД для перевозки топлива на Дальний Восток. Минэнерго в октябре внесло соответствующий проект постановления в правительство, но пока вопрос повис в воздухе. ОНФ: бензин не доливают на каждой пятой АЗС Москвы и Подмосковья

Хабаровский НПЗ, принадлежащий ННК, в январе закрылся на ремонтные работы, из-за чего в регионе наблюдался дефицит бензина. На автозаправках образовались очереди, часть АЗС закрылась из-за отсутствия топлива. ННК совместно с Минэнерго РФ и ФАС организовали дополнительные поставки с НПЗ других регионов, а также из запасов Росрезерва. НПЗ отчитался в среду о завершении ремонта и возобновлении производства автобензинов АИ-92 и АИ-95, заявив, что 3 февраля начал отгрузки топлива с завода на АЗС ННК.

Сложившаяся ситуация совпала с ростом биржевых цен на бензин в начале января. На этом фоне УФАС по Приморскому краю зафиксировало рост цен до 1,5-3 рубля за литр на ходовые марки бензина на некоторых независимых АЗС.