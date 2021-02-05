БЕРЛИН, 5 фев — ПРАЙМ. Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что считает расхождения среди стран Запада, в том числе с США, по проекту "Северный поток 2" не такими большими, как кажется. Необычная зима. Почему США позволили Европе скупать российский газ

"Что касается "Северного потока 2", то мы часто говорили о том, что с одной стороны, это экономический проект, с другой стороны, у него есть политические последствия, и это играет большую роль в трансатлантических отношениях", — сказала Меркель на пресс-конференции по итогам виртуального заседания Совета по обороне и безопасности ФРГ и Франции.

Меркель напомнила, что в ЕС были приняты законодательные изменения в этом контексте, а именно так называемый Третий энергетический проект. "У нас есть определенные механизмы работы, чтобы не оказаться в односторонней зависимости так, что мы окажемся в "опасных водах". С другой стороны, мы еще с холодной войны, как с немецкой стороны, но и не только, имели поставки газа, переговоры и контракты с Россией или бывшим Советским союзом", — продолжила она.

Канцлер также подчеркнула, что обсуждала с президентом Франции Эммануэлем Макроном проблематику энергоснабжения. Она пояснила, что у Франции есть атомная энергетика и потому для нее роль газа меньше, чем для Германии, которая в настоящее время заканчивает использование как атомной, так и угольной энергетики, поэтому Германии нужен газ как "переходный источник" к возобновляемой энергетике. В Брюсселе объяснили, почему не смогут заблокировать "Северный поток 2"

"Что касается администрации Байдена, то, разумеется, мы вступим в переговоры с этой администрацией", — заявила Меркель.

Она подчеркнула, что считает экстерриториальные санкции "не лучшим путем" в качестве метода урегулирования. "Я всегда это говорила, поэтому, возможно, расхождения не являются столько серьезными, какими они кажутся. Но это противоречивый проект, который будет обсуждаться в Европе, это очевидно. Но я считаю, что в рамках мной озвученных условий мы сможем найти общее решение", — добавила канцлер.