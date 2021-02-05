МОСКВА, 5 фев — ПРАЙМ. Рост цен на бензин в январе почти на 1% объясняется рядом объективных факторов, но по итогам 2021 года он не превысит темпов инфляции, считают эксперты. ОНФ: бензин не доливают на каждой пятой АЗС Москвы и Подмосковья

Потребительские цены на бензин в январе выросли на 0,95% в месячном выражении, а в годовом — на 3,26%, сообщил в пятницу Росстат. Дизтопливо в январе подорожало на 0,4%. Накануне в Минэнерго говорили, что наблюдаемый рост объясняется плановой индексацией акцизов с 1 января и накопленным отставанием темпов роста цен на АЗС от инфляции в 2020 году.

"Именно в январе на топливный рынок влияло два важных фактора — рост закупок со стороны "отдыхающих" в начале года, не имевших возможности вылететь за рубеж, а также кратковременный рост спроса у независимых сетей АЗС, страхующих свои риски и закупающих топливо впрок на фоне дорожающей нефти", — считает заместитель гендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов.

Он также видит влияние на цены от планового роста топливного акциза в начале года. С Фроловым согласен и директор центра экономической экспертизы НИУ ВШЭ Марсель Салихов.

"Во-первых, за последние месяцы существенно выросли мировые цены на нефть и нефтепродукты. Во-вторых, с начала года изменились ставки налогов. Ставка акциза на бензин выросла с 12,7 тысячи рублей с до 13,2 тысячи рублей за тонну (+4%). При этом ставки экспортных пошлин также снизились с начала года", — отметил Салихов. Минэнерго: обеспечение топливом на Дальнем Востоке восстановлено

Однако в течение года рост цен на бензин останется в пределах ожидаемой инфляции в 4%, в том числе, благодаря механизму демпфера, уверены эксперты.

Вице-премьер РФ Александр Новак сообщал в начале года, что цены на бензин для потребителей на внутреннем рынке в 2021 году не будут расти выше инфляции благодаря демпфирующему механизму. При этом в 2020 году, по данным Минэнерго, рост цен на Аи-92 был ниже инфляции более чем в 2 раза и составил 2,2%.

Базовый прогноз Минэкономразвития, который министерство подготовило в сентябре прошлого года, исходит из того, что рост цен в РФ в 2021 году составит 3,7%. По итогам 2020 года инфляция в РФ была на уровне 4,9%.