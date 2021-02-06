МОСКВА, 6 фев — ПРАЙМ. Судно "Фортуна" успешно завершило подготовительные работы по возобновлению строительства "Северного потока 2" и приступило к непосредственной укладке труб в водах Дании, сообщил оператор проекта Nord Stream 2 AG. В Брюсселе объяснили, почему не смогут заблокировать "Северный поток 2"

"Судно-трубоукладчик "Фортуна", 24 января начавшее работы по возобновлению строительства газопровода "Северный поток 2", успешно провело морские испытания и сегодня приступило к трубоукладке в водах Дании", — говорится в сообщении.

Оператор отмечает, что работы проводятся в соответствии со всеми разрешениями. "Более подробную информацию о строительстве и наших дальнейших планах мы сообщим дополнительно", — добавляют в Nord Stream 2 AG.

"Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку.

Она продолжилась спустя год — в декабре 2020 года трубоукладчик "Фортуна" уложил 2,6 километра труб в водах Германии. В результате, по данным Nord Stream 2 AG (оператор проекта), недостроенными остались примерно 148 километров газопровода из общей протяженности двух его ниток в 2460 километров — в водах Дании осталось уложить 120 километров и около 28 километров в водах Германии. С датскими властями согласована возможность укладки при помощи "Фортуны" с 15 января, немецкое разрешение для этого судна действует до конца мая.