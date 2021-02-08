МОСКВА, 8 фев — ПРАЙМ. По итогам прошлого года оптовые цены на электроэнергию достигли максимального значения за последние 5 лет. Причем спрос упал до минимального за десятилетие показатели. Об этом сообщило издание "Коммерсант" со ссылкой на данные свежего обзора "Совета рынка" (регулятор энергорынков).

Главной причиной роста назвали обязательные нерыночные надбавки. Общая стоимость мощности вышла на 810 миллиардов рублей, из которых 558 миллиардов пришлось на надбавки. В обязательные нерыночные надбавки входят строительство электростанций по механизму договоров поставки мощности (ДПМ). В 2020 году общий платеж вырос из-за ввода энергоблока Нововоронежской АЭС-2, Зарамагской ГЭС-1 и новых ВИЭ. К тому же на это повлияло увеличение стоимости некоторых новых ТЭС по программе ДПМ. "Зеленая" энергетика в России рискует потерять миллиарды инвестиций

Как отметили журналисты, снижение спроса повлияло на увеличение стоимости электричества. В "Сообществе потребителей энергии" этим недовольны, поскольку, как они считают, принцип работы российского энергорынка противоречит всем рыночным законам, поощряет отраслевую неэффективность и уменьшает привлекательность энергосистемы для соотечественников, а это в итоге ведет к еще большему спаду экономики.

Владимира Скляра из "ВТБ Капитала" считает, что конечные цены на электроэнергию в среднем по стране могут вырасти на 5,5%. "Основной вклад внесут два фактора: на 21% вырастет платеж в рамках конкурентного отбора мощности из-за ускоренной индексации, а объем различных надбавок (ДПМ и запуск ВИЭ) увеличится на 7%", — отметил аналитик.

Партнер КПМГ в России и СНГ Василий Савин в свою очередь отметил, что рост средней одноставочной цены по итогам текущего года увеличится на 12%. Однако с 2022-го темпы роста, вероятнее всего, замедлятся до 4-5%.