МОСКВА, 8 фев — ПРАЙМ. Оптовая цена на электроэнергию никаким образом не влияет на энерготарифы для населения, которые полностью регулируются государством, напомнил журналистам замминистра энергетики РФ Павел Сниккарс. Стоимость электроэнергии в России побила пятилетний рекорд

В понедельник газета "Коммерсант" сообщила со ссылкой на обзор "Совета рынка" (регулятор энергорынков), что оптовые цены на электроэнергию в РФ в 2020 году достигли максимальных значений за последние пять лет, несмотря на сильнейшее за десять лет падение спроса.

"Хотелось бы отметить, что оптовая цена на электроэнергию никаким образом не влияет на тарифы на электроэнергию для населения, которые полностью регулируются государством и определяются в соответствии с принятыми на уровне правительства решениями. Никаких отклонений по росту тарифов на электроэнергию для населения не произошло", — сказал Сниккарс.

Он добавил, что цена оптового рынка определяется не отдельными составляющими, а их совокупностью.

"По итогам 2020 года оптовые цены на электроэнергию с хорошим запасом вложились в фактические показатели инфляции. Рост цены в первой ценовой зоне (европейская часть России и Урал) составил 3,4%, и 0,6% по второй ценовой зоне (Сибирь), что существенно ниже инфляции. Поэтому мы не видим определенных сложностей с ростом цены для прочих потребителей. Хотел бы еще раз подчеркнуть, что рост цены оптового рынка произошел в рамках инфляции", — пояснил замминистра.