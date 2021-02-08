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Энерготарифы для населения росли в пределах инфляции в 2020 году
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Тарифы на электроэнергию для населения в 2020 году росли в пределах инфляции, в 2021 году рост тарифов также ограничен уровнем инфляции, заявили журналистам в Минэнерго РФ... ПРАЙМ, 08.02.2021
электроэнергия, россия, новости, энергетика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 8 фев — ПРАЙМ. Тарифы на электроэнергию для населения в 2020 году росли в пределах инфляции, в 2021 году рост тарифов также ограничен уровнем инфляции, заявили журналистам в Минэнерго РФ.
"Тарифы на электроэнергию для населения в 2020 году росли не выше инфляции. В 2021 году рост тарифов также ограничен уровнем инфляции", — сказали в министерстве.
"Что касается оптовых цен, по которым энергию покупает наша промышленность, то в 2020 году оптовая цена электроэнергии также росла существенно ниже инфляции, давая промышленности возможность восстановиться на фоне сложной экономической ситуации из-за коронавируса", — добавили в ведомстве.
В понедельник газета "Коммерсант" сообщила со ссылкой на обзор "Совета рынка" (регулятор энергорынков), что оптовые цены на электроэнергию в РФ в 2020 году достигли максимальных значений за последние пять лет, несмотря на сильнейшее за десять лет падение спроса.
Замглавы Минэнерго Павел Сниккарс затем заявил, что оптовая цена на электроэнергию никаким образом не влияет на энерготарифы для населения, — они полностью регулируются государством.