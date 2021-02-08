МОСКВА, 8 фев — ПРАЙМ. Министр энергетики РФ Николай Шульгинов и министр энергетики и водных ресурсов Таджикистана Далер Джума на встрече обсудили функционирование Сангтудинской ГЭС-1 и возможности экспорта выработанной станцией электроэнергии, сообщается на сайте Минэнерго РФ. Определен оператор и схема поставок электричества в Абхазию во время ремонта Ингурской ГЭС

"В рамках подготовки к заседанию межправкомиссии по экономическому сотрудничеству, запланированному на 9 февраля в Москве, обсуждены текущие и перспективные проекты российских компаний ТЭК в Таджикистане, а также вопросы развития электроэнергетики республики, в частности, функционирования Сангтудинской ГЭС-1 и возможности экспорта выработанной станцией электроэнергии согласно соответствующему межправсоглашению России и Таджикистана от 2009 года", — говорится в сообщении.

Сангтудинская ГЭС-1 построена в 2009 году при содействии ОАО "Интер РАО". Станция вносит существенный вклад в энергоснабжение таджикской экономики, обеспечивая до 12% выработки всей электроэнергии Таджикистана.

Доля компаний РФ в уставном капитале ОАО "Сангтудинская ГЭС-1" составляет 75% минус 1 акция, доля Республики Таджикистан — 25% плюс 1 акция.

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