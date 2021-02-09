МОСКВА, 9 фев — ПРАЙМ. Прибалтийские страны плетут интриги вокруг БелАЭС, Москва сожалеет о политизации с их стороны этой темы, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Андрей Руденко.

По его словам, возведение БелАЭС выходит на финишную прямую. Он напомнил, что первый блок уже включен в энергосистему Белоруссии, 12 января вышел на 100% мощности и к 3 февраля, по сообщениям белорусского минэнерго, выработал первый миллиард киловатт-часов. Крупнейший оператор автобусных перевозок в Европе с 16 июля начнет работать в Прибалтике

"Возведение второго блока идет в штатном режиме: смонтировано основное оборудование, развернуты пусконаладочные работы. Уверен, что намечаемый график, а это 2022 год, удастся выдержать", — уточнил он.

Руденко подчеркнул, что проект сооружения АЭС в Островце – знаковый, успешный пример российско-белорусского взаимодействия в высокотехнологической области.

"Одновременно это и конкретный вклад России в обеспечение энергетической безопасности союзного нам государства. Надеемся, что БелАЭС позволит стимулировать экономическое развитие Белоруссии, а эффект от ее работы почувствуют каждая семья", — указал дипломат.

"Наблюдаем попытки наших общих прибалтийских соседей плести интриги вокруг БелАЭС. В их числе и решение о прекращении торговли электроэнергией с Белоруссией после ввода Островецкой станции в строй под надуманным предлогом ее несоответствия требованиям безопасности. Ничего, кроме сожаления, такая политизированная линия вызывать не может", — заключил Руденко.

Белорусская АЭС — крупнейший российско-белорусский экономический проект, генподрядчиком ее строительства является "Атомстройэкспорт" (входит в "Росатом").

Для БелАЭС выбран российский проект АЭС с реакторными установками ВВЭР-1200 поколения 3+, отвечающий самым высоким международным требованиям надежности и безопасности.

Ожидается, что первый блок БелАЭС введут в промышленную эксплуатацию в 2021 году, второй — в 2022 году.

Белоруссия на добровольной основе провела в 2016-2018 годах стресс-тесты БелАЭС по методологии ЕС.

В результате дефицитов безопасности на АЭС не выявлено. По результатам стресс-тестов национальным регулятором – Госатомнадзором – был подготовлен национальный план действий, который обобщил как рекомендации по результатам национальной экспертизы, так и рекомендации экспертов европейской партнерской проверки.

Документ содержит 23 пункта со сроками реализации в период с 2019 по 2025 годы. Часть рекомендаций уже выполнена, в том числе касающихся дополнительных систем и оборудования для обеспечения безопасности.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 18.00.

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