МОСКВА, 10 фев – ПРАЙМ, Валерия Княгинина. На Европу обрушились морозы, и потребители стали отбирать больше газа из подземных хранилищ. Запасы в европейских ПХГ уже ниже 50%. "Газпром" в этой ситуации узрел неплохие перспективы для себя, ведь опустевшие хранилища нужно будут опять заполнять. Пока СПГ господствует на азиатском рынке, а Европа думает, где бы закупиться, "Газпром" просчитывает, на сколько повысить свои экспортные цены. "Газпром" спрогнозировал экспортную цену газа на 2021 год

По данным Gas Infrastructure Europe, на 6 февраля из европейских ПХГ отобрано 47 млрд кубометров газа, что на 13% больше, чем было закачано в хранилища при подготовке к этой зиме, и уже на 8% превышает отбор за всю прошлую зиму.

По состоянию на 7 февраля в ПХГ Европы находилось 52 млрд кубометров газа, в среднем в феврале ежедневно отбиралось по 620 млн кубометров. При таком темпе отбора газа в хранилищах хватит еще на 84 дня, подсчитал аналитик по газу Центра энергетики Московской школы управления "Сколково" Сергей Капитонов.

"Однако, если на фоне холодов отборы вырастут до фиксировавшихся в январе 1 млрд кубометров в сутки, то и запасы в хранилищах начнут "таять" еще быстрее, и конец отопительного сезона в конце марта – начале апреля Европа может встретить с пустыми ПХГ", — отмечает он.

ГАЗПРОМ ПОВЫШАЕТ ЦЕНЫ

Такая ситуация потенциально должна привести к росту спроса на газ в период закачки – с середины апреля по сентябрь, рассуждает Капитонов.

Впрочем, Европа уже начала наращивать поставки газа из России. В январе "Газпром" поставил в дальнее зарубежье 19,4 млрд кубометров газа. Это на 45% выше уровня января 2020 года и на 18% выше среднего значения за последние пять лет.

"В феврале ситуация может оказаться ещё более благоприятной для российской компании на фоне дефицита СПГ, который в основном идет в Азию и истощения европейских ПХГ", считает ведущий аналитик "Открытие Брокер" по глобальным исследованиям Андрей Кочетков.

Сейчас газовые цены на европейском хабе TTF находятся на уровне около 7 долларов за тысячу кубов. В долгосрочной перспективе устойчивой будет цена в 5 долларов за тысячу кубов, прогнозирует старший директор группы по природным ресурсам рейтингового агентства Fitch Ratings Дмитрий Маринченко. При этом в прошлом году средний уровень цен в Европе составил всего 3,2 доллара за тысячу кубов.

Поскольку большая часть долгосрочных контрактов "Газпрома" привязана к спотовым ценам в Европе, рост цен в январе на фоне аномальных холодов в перспективе поможет российской компании увеличить среднюю цену по портфелю.

"Бюджет, который мы приняли в декабре 2020 года, строился на сценарных условиях, подразумевающих цену на экспорт в районе 170 долларов за тысячу кубометров. По итогам января мы ожидаем среднегодовую цену экспорта "200 плюс", что на 30 долларов с лишним превышает ценовые ориентиры, заложенные в бюджет на следующий год", — пояснил глава финансового департамента "Газпрома" Александр Иванников на телефонной конференции 9 февраля.

КОНКУРЕНЦИЯ ТРУБЫ С СПГ

При этом "Газпром" не стремится наращивать объем поставок в Европу через украинский маршрут сверх необходимого по контрактам. Таким образом он пытается стимулировать европейских потребителей еще больше отбирать газ из подземных хранилищ.

Компания понимает, что американский газ явно не сможет прийти на помощь до конца этой зимы. "Сжиженный газ сегодня, прежде всего, идёт на азиатские рынки, где пока сохраняется ценовая премия по сравнению со европейскими торговыми площадками. Поставки СПГ на европейский рынок с начала года по 7 февраля снизились более чем на 50% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", поясняет Капитонов. "Газпром" высказался о перспективах спроса на свой газ в Европе

Однако, если спрос на газ в Азии стабилизируется с окончанием отопительного сезона, то можно ожидать роста поставок СПГ в Европу. И вот тогда "Газпром" и начнет наращивать поставки своего трубопроводного газа в адрес европейских клиентов, считают эксперты.

"Главный вывод из сложившихся условий состоит в том, что количество скептиков по поводу "Северного потока 2" явно уменьшится. Американский газ в этом деле явно проигрывает, так как уже этой зимой он не смог выручить Европу", — резюмирует Кочетков.

Ничего личного, а лишь бизнес. Для Европы важно обеспечить себя резервными мощностями на случай возникновения подобных "бизнес-ситуаций", когда надежд на СПГ нет и самым надёжным поставщиком остаётся Россия, заключил аналитик.