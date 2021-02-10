МОСКВА, 10 фев — ПРАЙМ. Германия твердо привержена строительству газопровода "Северный поток 2", а санкции против него нелегитимны, заявил посол РФ в Берлине Сергей Нечаев.

Ранее заместитель официального представителя правительства ФРГ Ульрике Деммер заявила, что власти Германии находятся в контакте с администрацией США в связи с возможными санкциями против "Северного потока 2", но это закрытые переговоры. В Германии оценили ущерб из-за отказа от "Северного потока 2"

"Правительство ФРГ пока твердо придерживается прежних принципов и выступает за строительство "Северного потока", который отвечает интересам и Германии, да и всей Европы в плане обеспечения энергобезопасности и энергоэффективности", — сказал Нечаев в эфире телеканала "Россия 24".

"Что касается санкций, которые наши заокеанские коллеги используют в качестве шантажа и угроз, давления, то они противоправны и встречают в Германии самую негативную реакцию", — добавил посол.

"Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран.

Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку.

Она продолжилась спустя год — в декабре 2020 года трубоукладчик "Фортуна" уложил 2,6 километра труб в водах Германии. В результате, по данным Nord Stream 2 AG (оператор проекта), недостроенными остались примерно 148 километров газопровода из общей протяженности двух его ниток в 2460 километров — в водах Дании осталось уложить 120 километров и около 28 километров в водах Германии.

С датскими властями согласована возможность укладки при помощи "Фортуны" с 15 января, немецкое разрешение для этого судна действует до конца мая.

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