МОСКВА, 11 фев — ПРАЙМ. Задолженность населения на розничном рынке электроэнергии в России в 2020 году выросла значительно — на 12 миллиардов рублей, до 66,6 миллиарда рублей по сравнению с показателем предыдущего года, следует из презентации первого зампреда правления Центра финансовых расчетов (ЦФР) Дмитрия Чернова. В России электроника с начала года подорожала на 5-20%

"По группам потребителей можно отметить следующее: промышленная группа — единственная из всех, кто улучшил в 2020 году расчеты по сравнению с 2019 годом, остальные группы снизили оплату энергоресурсов. Если "непром" (непромышленные потребители — ред.), в том числе, ЖКХ, снизил всего на 0,1 (процентного пункта — ред.), то население достаточно существенно — на 1,7 (п.п. — ред.)", — заявил в видеокомментарии Чернов.

При этом в целом задолженность на розничном рынке электроэнергии на конец 2020 года составила 287 миллиардов рублей, что на 9% выше, чем показатель на начало года, но на 13% ниже по сравнению с долгом на конец ноября прошлого года.

Наибольшая часть задолженности — 54% — приходится на долю непромышленных потребителей. Население формирует 23% долгов, промышленность — 18%, бюджетные потребители — 4%, сельхозтоваропроизводители — 1%.

Задолженность на оптовом рынке электроэнергии и мощности (ОРЭМ), по данным на конец января, составила 74,15 миллиарда рублей с НДС, увеличившись на 1,5% по сравнению с показателем на начало года.