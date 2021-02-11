БРЮССЕЛЬ, 11 фев — ПРАЙМ. Объём импорта ископаемого топлива в Евросоюзе снизится более чем на 25% к 2030 году, заявила в интервью РИА Новости еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон. Запасы газа в Европе резко снизились

"Сокращение выбросов парниковых газов как минимум на 55% к 2030 году будет означать, что объем импорта ископаемого топлива упадёт более чем на 25% по сравнению с уровнем 2015 года", — сказала она.

По ее словам, ускорение энергетической трансформации и достижение целей по климату позволят Евросоюзу значительно снизить свою зависимость от ископаемых видов энергоносителей, серьезно сократить затраты на топливо и его импорт.

"Это высвободит ресурсы для других целей и для (развития — ред.) более чистых источников энергии", — отметила Симсон. Так, Евросоюз, следуя климатическим целям, может сэкономить до 3 триллионов евро к 2050 году на импорте энергоносителей.

"Достижение цели по климатической нейтральности к 2050 году может позволить сэкономить 100 миллиардов евро (от снижения импорта энергоносителей — ред.) в следующем десятилетии и до 3 триллионов евро к 2050 году", — сказала еврокомиссар.

Полный текст интервью читайте на сайте агентства РИА Новости (медиагруппа "Россия сегодня") ria.ru в 10.30 мск.