МОСКВА, 11 фев — ПРАЙМ. "Русгидро" и группа "Полюс" заключили свободный двусторонний договор купли-продажи экологически чистой электроэнергии, произведенной на Саяно-Шушенской ГЭС, сообщает "Русгидро". Росатом подготовит и представит властям план развития атомной энергетики

Электроэнергия по договору, который будет действовать до конца 2021 года, будет направлена на энергоснабжение предприятий ПАО "Полюс" в Красноярском крае. Объем поставки составит порядка одного миллиарда кВт/ч.

Как отмечают в энергокомпании, для экологически ответственных промышленных потребителей покупка "зеленой" электроэнергии "Русгидро" позволяет снижать уровень карбонизации производства и соответствовать современным экологическим стандартам.

По данным компании "Полюс", ее производственные активы на Олимпиадинском и Благодатном месторождениях теперь будут на 100% обеспечены возобновляемой электроэнергией, что может привести к почти двукратному снижению выбросов парниковых газов красноярской бизнес-единицы "Полюса" в 2021 году. Договор может быть пролонгирован по соглашению сторон. Условия договора по соглашению сторон являются коммерческой тайной и не подлежат раскрытию.

В результате до 90% потребности производственных активов "Полюса" в энергии будет обеспечено из возобновляемых источников. В 2020 году "Полюс" и "Русгидро" заключили пятилетний двусторонний договор купли-продажи электроэнергии, произведенной гидроэлектростанциями на территории технологически изолированной энергосистемы в Магаданской области. Объемы поставки электроэнергии по данному договору превышают 300 миллионов кВт/ч в год.