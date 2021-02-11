МОСКВА, 11 фев — ПРАЙМ. ФАС и Минэнерго РФ повысили норматив продаж нефтепродуктов на бирже, в частности бензина до 11% от месячного объема производства, дизельного топлива — до 7,5% и сжиженных углеводородных газов (СУГ) — также до 7,5%, говорится в совместном приказе ведомств, зарегистрированном Минюстом. Эксперт рассказал, как решить проблему с топливом на Дальнем Востоке

Ранее норматив продаж бензина на бирже составлял 10%, по дизельному топливу — 6%, по СУГ — 5%. Также опубликованным документом повышен объем обязательных продаж керосина – с 10% до 11% и мазута – с 2% до 3%.

Как отметили в Минэнерго, принятая мера направлена на поддержание стабильности на внутреннем рынке топлива в условиях восстановления спроса на него в начале 2021 года. По словам министра энергетики РФ Николая Шульгинова, это позволит сформировать дополнительный объем предложения топлива на бирже, что повысит уверенность покупателей в стабильности отгрузок через биржевой канал реализации.

"Данное решение необходимо рассматривать как один из элементов комплексной системы государственного регулирования, направленной на стабилизацию ценовой ситуации и обеспечение топливом регионов страны", – прокомментировал Шульгинов, слова которого приводятся в релизе ведомств.

Также в рамках совместного приказа ФАС и Минэнерго внесли уточнения по критериям отнесения продаваемых на бирже объемов нефтепродуктов в зачет обязательных нормативов продаж, в частности, запрещающие зачет сделок, проведенных между аффилированными участниками рынка, доминирующими поставщиками, адресные сделки.

"В настоящее время мы дали необходимые рекомендации компаниям по обеспечению регулярности и равномерности реализации нефтепродуктов на биржевых торгах, увеличению объёма нефтепереработки. Принятые меры – увеличение производства, увеличение запасов, увеличение объёмов продаж на бирже – позволят избежать изменения цен выше инфляции", – сказал глава ФАС Максим Шаскольский.