МОСКВА, 12 фев — ПРАЙМ. Прерванные из-за погодных условий работы по строительству газопровода "Северный поток 2" возобновятся уже на грядущей неделе, сообщил журнал Spiegel.

Как отмечает издание, ранее российское судно-трубоукладчик "Фортуна" было вынуждено приостановить работы из-за шторма и холодного фронта. Немецкий бизнес уверен, что "Северный поток 2" будет достроен

"Погодные условия лишь ненадолго остановят "Северный поток 2", уже на следующей неделе работы (по строительству — ред.) возобновятся. Консорциум твердо намерен завершить многомиллиардный проект", — пишет немецкое издание.