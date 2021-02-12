2021-02-12T14:17:54+03:00
2021-02-12T14:17:54+03:00
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2021
https://1prime.ru/energy/20210212/833030754.html
Названа дата продолжения работы по строительству "Северного потока 2"
Энергетика
Новости
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Прерванные из-за погодных условий работы по строительству газопровода "Северный поток 2" возобновятся уже на грядущей неделе, сообщил журнал Spiegel. Как отмечает издание, ранее... ПРАЙМ, 12.02.2021
трубоукладчик, газ, северный поток 2, газ, новости, энергетика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 12 фев — ПРАЙМ. Прерванные из-за погодных условий работы по строительству газопровода "Северный поток 2" возобновятся уже на грядущей неделе, сообщил журнал Spiegel.
Как отмечает издание, ранее российское судно-трубоукладчик "Фортуна" было вынуждено приостановить работы из-за шторма и холодного фронта.
"Погодные условия лишь ненадолго остановят "Северный поток 2", уже на следующей неделе работы (по строительству — ред.) возобновятся. Консорциум твердо намерен завершить многомиллиардный проект", — пишет немецкое издание.