МОСКВА, 12 фев — ПРАЙМ. Германия за 10 дней февраля увеличила закупку российского газа на 47,8% по сравнению с тем же периодом прошлого года, заполненность ПХГ страны опустилась до 37%, сообщается в официальном Telegram-канале "Газпрома". "Северный поток 2" может попасть под управление американцев

"По данным Gas Infrastructure Europe, на 10 февраля заполненность подземных хранилищ в Германии уже опустилась до уровня 37%. Германия – крупнейший потребитель газа "Газпрома" – за десять дней февраля увеличила закупку российского газа на 47,8% по сравнению с прошлым годом", — говорится в сообщении.