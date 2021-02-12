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2021
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Германия увеличила закупку российского газа почти на 50%
Энергетика
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Германия за 10 дней февраля увеличила закупку российского газа на 47,8% по сравнению с тем же периодом прошлого года, заполненность ПХГ страны опустилась до 37%, сообщается в... ПРАЙМ, 12.02.2021
россия, газ, германия, газ, новости, энергетика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 12 фев — ПРАЙМ. Германия за 10 дней февраля увеличила закупку российского газа на 47,8% по сравнению с тем же периодом прошлого года, заполненность ПХГ страны опустилась до 37%, сообщается в официальном Telegram-канале "Газпрома".
"По данным Gas Infrastructure Europe, на 10 февраля заполненность подземных хранилищ в Германии уже опустилась до уровня 37%. Германия – крупнейший потребитель газа "Газпрома" – за десять дней февраля увеличила закупку российского газа на 47,8% по сравнению с прошлым годом", — говорится в сообщении.