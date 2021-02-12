БЕРЛИН, 12 фев — ПРАЙМ. Переговоры о снятии санкций по "Северному потоку 2" идут на уровне министерств ФРГ и США, итог пока предсказать сложно, заявил РИА Новости источник, знакомый с ходом обсуждения. Названа дата продолжения работы по строительству "Северного потока 2"

"Переговоры на уровне министерств идут, идет обмен предложениями, и это радует", — заявил источник, добавив, что "шансы на успех предсказать пока сложно".

Комментируя сделанное в августе прошлого года предложение минфина ФРГ о выделении 1 миллиарда евро для строительства в Германии двух терминалов для приема СПГ из США, источник заметил, что это "вполне вероятный сценарий, прагматичный и правильный".