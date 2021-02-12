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https://1prime.ru/energy/20210212/833033312.html
Источник: ФРГ ведет переговоры о снятии санкций с "Северного потока 2"
Энергетика
Новости
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Переговоры о снятии санкций по "Северному потоку 2" идут на уровне министерств ФРГ и США, итог пока предсказать сложно, заявил РИА Новости источник, знакомый с ходом обсуждения... ПРАЙМ, 12.02.2021
газ, северный поток 2, сша, германия, газ, новости, энергетика
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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БЕРЛИН, 12 фев — ПРАЙМ. Переговоры о снятии санкций по "Северному потоку 2" идут на уровне министерств ФРГ и США, итог пока предсказать сложно, заявил РИА Новости источник, знакомый с ходом обсуждения.
"Переговоры на уровне министерств идут, идет обмен предложениями, и это радует", — заявил источник, добавив, что "шансы на успех предсказать пока сложно".
Комментируя сделанное в августе прошлого года предложение минфина ФРГ о выделении 1 миллиарда евро для строительства в Германии двух терминалов для приема СПГ из США, источник заметил, что это "вполне вероятный сценарий, прагматичный и правильный".