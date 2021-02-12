ВАШИНГТОН, 12 фев — ПРАЙМ. США оценят возможность санкций при попытках достроить "Северный поток 2", заявил официальный представитель госдепа Нед Прайс. Источник: ФРГ ведет переговоры о снятии санкций с "Северного потока 2"

"Наша позиция по "Северному потоку 2" очень ясна и не претерпевала изменений. Президент (Джо) Байден ясно говорил, что "Северный поток 2" плохая сделка. Это плохая сделка, потому что разделяет Европу, подвергает Украину и Центральную Европу российским манипуляциям, противоречит заявленным целям Европы в области энергобезопасности", — сказал Прайс на брифинге.

"Мы продолжаем отслеживать действия в попытке завершить и сертифицировать трубопроврод, если такие действия будут иметь место, мы примем решение о применимости санкций", — сказал Прайс.

При этом, по его словам, санкции — только "один из многих важных инструментов" в распоряжении США.

ФРГ, а также эксперты в области трансатлантических отношений, такие как экс-председатель Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Зигмар Габриэль, участвуют в обсуждениях "Северного потока 2" с американской стороной, сообщил ранее журнал Spiegel.

По сведениям издания, ведутся дискуссии по поводу "своего рода стратегического пакета", который мог бы удовлетворить американцев. Отмечается, что дискуссии ведутся уже несколько дней. В числе обсуждаемых вариантов — опция автоматического прекращения подачи газа по "Северному потоку 2" в случае нарушений Россией прав человека или международного права.

Правительство ФРГ, по данным журнала, надеется, что договориться относительно проекта с администрацией президента США Джо Байдена будет проще, чем с прежней американской администрацией.

"Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку.