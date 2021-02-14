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Власти оценили возможность реализации "Северного потока 2"
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Законность строительства "Северного потока 2" и заинтересованность партнеров из ЕС в завершении проекта исключают риск неиспользования газопровода, заявил вице-премьер РФ... ПРАЙМ, 14.02.2021
александр новак, россия, газ, северный поток 2, газ, новости, энергетика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 14 фев — ПРАЙМ. Законность строительства "Северного потока 2" и заинтересованность партнеров из ЕС в завершении проекта исключают риск неиспользования газопровода, заявил вице-премьер РФ Александр Новак.
"Я не думаю, что есть именно такие риски, потому что, опять же, в этом заинтересованы наши европейские партнеры, и этот проект полностью соответствует европейскому законодательству, здесь просто есть такая конкурентная борьба со стороны американских партнеров, которые хотят поставлять свой сжиженный природный газ в Европу, то есть, по сути дела, это нерыночные методы конкуренции", — ответил он на вопрос о риске неиспользования "Северного потока 2" после завершения его строительства в программе "Действующие лица с Наилей Аскер-заде" на канале "Россия 1".
"А если говорить о законодательстве, юридической стороне вопроса, этот проект абсолютно законен, соответствует всем требованиям европейского законодательства, поэтому и страны, которые участвуют в нем, они заинтересованы в реализации этого проекта", — добавил он.