МОСКВА, 14 фев — ПРАЙМ. Законность строительства "Северного потока 2" и заинтересованность партнеров из ЕС в завершении проекта исключают риск неиспользования газопровода, заявил вице-премьер РФ Александр Новак. Новак дал прогоноз по цене на нефть на 2021 год

"Я не думаю, что есть именно такие риски, потому что, опять же, в этом заинтересованы наши европейские партнеры, и этот проект полностью соответствует европейскому законодательству, здесь просто есть такая конкурентная борьба со стороны американских партнеров, которые хотят поставлять свой сжиженный природный газ в Европу, то есть, по сути дела, это нерыночные методы конкуренции", — ответил он на вопрос о риске неиспользования "Северного потока 2" после завершения его строительства в программе "Действующие лица с Наилей Аскер-заде" на канале "Россия 1".

"А если говорить о законодательстве, юридической стороне вопроса, этот проект абсолютно законен, соответствует всем требованиям европейского законодательства, поэтому и страны, которые участвуют в нем, они заинтересованы в реализации этого проекта", — добавил он.