МОСКВА, 15 фев — ПРАЙМ. "Газпром" мог бы взять на себя функции единого регионального оператора по газификации, считает председатель "Единой России", зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Медведев не исключил появления единой валюты с Белоруссией

"Сейчас региональный оператор, по всей вероятности, это безальтернативная идея, и ее нужно будет поддержать, имею в виду, что функции этого регионального оператора взял бы на себя "Газпром", то есть публичное акционерное общество",- сказал Медведев на онлайн-совещании о газификации регионов.

Медведев напомнил, что в 2005-2006 годах было принято такое распределение ответственности, когда за магистральный газопровод, газопровод-отвод и ГРС отвечал "Газпром", а за "последнюю милю" и внутрипоселковые сети, котельные отвечали региональные и муниципальные власти. Он высказался за то, чтобы изменить распределение ответственности и ввести единого регионального оператора. Эту идею поддержало абсолютное большинство участников совещания.

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