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Медведев предложил "Газпрому" взять на себя новые функции
Энергетика
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"Газпром" мог бы взять на себя функции единого регионального оператора по газификации, считает председатель "Единой России", зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. "Сейчас... ПРАЙМ, 15.02.2021
газпром, газ, новости, энергетика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 15 фев — ПРАЙМ. "Газпром" мог бы взять на себя функции единого регионального оператора по газификации, считает председатель "Единой России", зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
"Сейчас региональный оператор, по всей вероятности, это безальтернативная идея, и ее нужно будет поддержать, имею в виду, что функции этого регионального оператора взял бы на себя "Газпром", то есть публичное акционерное общество",- сказал Медведев на онлайн-совещании о газификации регионов.
Медведев напомнил, что в 2005-2006 годах было принято такое распределение ответственности, когда за магистральный газопровод, газопровод-отвод и ГРС отвечал "Газпром", а за "последнюю милю" и внутрипоселковые сети, котельные отвечали региональные и муниципальные власти. Он высказался за то, чтобы изменить распределение ответственности и ввести единого регионального оператора. Эту идею поддержало абсолютное большинство участников совещания.
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