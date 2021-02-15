МОСКВА, 15 фев — ПРАЙМ. Морозы текущей зимой помогут экспорту "Газпрома" в Европу, но сверхпростым для "Газпрома" 2021 год не будет в связи со значительным ростом предложения на глобальном рынке сжиженного природного газа, заявил РИА Новости аналитик по газу Центра энергетики Московской школы управления Сколково Сергей Капитонов.

Товарные составы на железнодорожной станции "Яничкино", Газпром

"Газпром" увеличил поставки газа в Турцию на 5,7%

"Каким-то сверхпростым год для "Газпрома" не будет — на глобальном рынке сжиженного природного газа (СПГ) наблюдается значительный рост предложения", — сказал Капитонов.

Пока Европа была во власти холодного фронта, а весь спотовый СПГ отправлялся в азиатский регион, единственным вариантом газоснабжения европейского континента оставался трубопроводный транспорт и подземные газохранилища (ПХГ).

Однако, по мере приближения к лету, а также вследствие замедления замещения угля газом в Китае, объемы СПГ пойдут на европейский рынок, что неизбежно усилит конкуренцию, считает эксперт.

Пуск в эксплуатацию второй ветки газопровода "Северный поток"

"Газпром" подтвердил сроки укладки "Северного потока - 2" в Дании

По мнению Капитонова, морозный фронт на руку "Газпрому" — компания только за январь-февраль может улучшить свои экспортные показатели на 7-10 миллиардов кубометров газа по сравнению с прошлым коронакризисным годом.

При этом, по мнению эксперта, основная часть роста экспорта придется на отбор из европейских подземных газохранилищ "Газпрома" — компания пока неохотно бронирует дополнительные мощности на украинском газотранспортном коридоре.

Важно, что отбор из ПХГ Европы осуществляется опережающими темпами, и фактор пустых хранилищ может поддержать спрос на российский газ уже летом — в сезон закачки, отмечает Капитонов.

По мнению эксперта, ценовой прогноз от "Газпрома" на голубое топливо для европейского потребителя в пределах 200 долларов за 1 тысячу кубометров оправдан, если не появятся "черные лебеди" в виде, например, новых локдаунов.

Годовые экспортные показатели будут зависеть и от конкуренции с СПГ, и от стратегии самого "Газпрома" в части бронирования газотранспортной системы Украины или ввода "Северного потока 2" в период после опустошения своих подземных хранилищ, отмечает Капитонов.

Читайте также:

"Газпром" планирует запуск "Северного потока 2" в этом году