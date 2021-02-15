МОСКВА, 15 фев — ПРАЙМ. Морозы текущей зимой помогут экспорту "Газпрома" в Европу, но сверхпростым для "Газпрома" 2021 год не будет в связи со значительным ростом предложения на глобальном рынке сжиженного природного газа, заявил РИА Новости аналитик по газу Центра энергетики Московской школы управления Сколково Сергей Капитонов. "Газпром" увеличил поставки газа в Турцию на 5,7%

"Каким-то сверхпростым год для "Газпрома" не будет — на глобальном рынке сжиженного природного газа (СПГ) наблюдается значительный рост предложения", — сказал Капитонов.

Пока Европа была во власти холодного фронта, а весь спотовый СПГ отправлялся в азиатский регион, единственным вариантом газоснабжения европейского континента оставался трубопроводный транспорт и подземные газохранилища (ПХГ).

Однако, по мере приближения к лету, а также вследствие замедления замещения угля газом в Китае, объемы СПГ пойдут на европейский рынок, что неизбежно усилит конкуренцию, считает эксперт. "Газпром" подтвердил сроки укладки "Северного потока - 2" в Дании

По мнению Капитонова, морозный фронт на руку "Газпрому" — компания только за январь-февраль может улучшить свои экспортные показатели на 7-10 миллиардов кубометров газа по сравнению с прошлым коронакризисным годом.

При этом, по мнению эксперта, основная часть роста экспорта придется на отбор из европейских подземных газохранилищ "Газпрома" — компания пока неохотно бронирует дополнительные мощности на украинском газотранспортном коридоре.

Важно, что отбор из ПХГ Европы осуществляется опережающими темпами, и фактор пустых хранилищ может поддержать спрос на российский газ уже летом — в сезон закачки, отмечает Капитонов.

По мнению эксперта, ценовой прогноз от "Газпрома" на голубое топливо для европейского потребителя в пределах 200 долларов за 1 тысячу кубометров оправдан, если не появятся "черные лебеди" в виде, например, новых локдаунов.

Годовые экспортные показатели будут зависеть и от конкуренции с СПГ, и от стратегии самого "Газпрома" в части бронирования газотранспортной системы Украины или ввода "Северного потока 2" в период после опустошения своих подземных хранилищ, отмечает Капитонов.

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