Эксперт рассказал, почему "Газпрому" не стоит слишком надеяться на морозы
МОСКВА, 15 фев — ПРАЙМ. Морозы текущей зимой помогут экспорту "Газпрома" в Европу, но сверхпростым для "Газпрома" 2021 год не будет в связи со значительным ростом предложения на глобальном рынке сжиженного природного газа, заявил РИА Новости аналитик по газу Центра энергетики Московской школы управления Сколково Сергей Капитонов.
"Каким-то сверхпростым год для "Газпрома" не будет — на глобальном рынке сжиженного природного газа (СПГ) наблюдается значительный рост предложения", — сказал Капитонов.
Пока Европа была во власти холодного фронта, а весь спотовый СПГ отправлялся в азиатский регион, единственным вариантом газоснабжения европейского континента оставался трубопроводный транспорт и подземные газохранилища (ПХГ).
Однако, по мере приближения к лету, а также вследствие замедления замещения угля газом в Китае, объемы СПГ пойдут на европейский рынок, что неизбежно усилит конкуренцию, считает эксперт.
По мнению Капитонова, морозный фронт на руку "Газпрому" — компания только за январь-февраль может улучшить свои экспортные показатели на 7-10 миллиардов кубометров газа по сравнению с прошлым коронакризисным годом.
При этом, по мнению эксперта, основная часть роста экспорта придется на отбор из европейских подземных газохранилищ "Газпрома" — компания пока неохотно бронирует дополнительные мощности на украинском газотранспортном коридоре.
Важно, что отбор из ПХГ Европы осуществляется опережающими темпами, и фактор пустых хранилищ может поддержать спрос на российский газ уже летом — в сезон закачки, отмечает Капитонов.
По мнению эксперта, ценовой прогноз от "Газпрома" на голубое топливо для европейского потребителя в пределах 200 долларов за 1 тысячу кубометров оправдан, если не появятся "черные лебеди" в виде, например, новых локдаунов.
Годовые экспортные показатели будут зависеть и от конкуренции с СПГ, и от стратегии самого "Газпрома" в части бронирования газотранспортной системы Украины или ввода "Северного потока 2" в период после опустошения своих подземных хранилищ, отмечает Капитонов.
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