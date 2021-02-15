МОСКВА, 15 фев — ПРАЙМ. Объем производства сжиженного природного газа в России в январе составил 2,83 миллиона тонн, что на 0,4% меньше по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, сообщает Росстат.

"Сжиженного природного газа (СПГ)… произведено 2,83 миллиона тонн, что на 0,4% меньше, чем в январе 2020 года, а также в декабре 2020 года", — сообщил Росстат.

Добыча природного газа в России в январе выросла на 5,7% по сравнению с январем 2020 года и на 3,3% по сравнению с декабрем, до 60,3 миллиарда кубометров. Что касается добычи попутного нефтяного газа (ПНГ), то в январе она сократилась на 1,2% в годовом выражении и выросла на 1,2% в месячном выражении, составив 8,5 миллиарда кубометров.

По данным Росстата, производство СПГ в России в 2020 году выросло на 3,5% — до 30,5 миллиона тонн, добыча природного газа снизилась на 7%, до 599 миллиардов кубометров, а ПНГ сократилась всего на 0,1%, до 95,7 миллиарда кубометров.