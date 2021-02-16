МОСКВА, 16 фев — ПРАЙМ. Возобновление импорта электроэнергии на Украину из России и Белоруссии было вынужденным из-за возникшего в энергосистеме на фоне холодов дефицита, но Киев против такого импорта и в будущем намерен от него отказаться, заявил исполняющий обязанности главы Минэнерго Украины Юрий Витренко.

Украина 3 января возобновила импорт электроэнергии из Белоруссии, а 1 февраля – из России. В понедельник глава правления энергетической компании "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий заявил, что Украина не откажется от импорта электроэнергии из РФ до конца отопительного сезона.

"Мы против того, чтобы Украина импортировала электроэнергию из России и Белоруссии. Для этого необходимо отсоединиться от системы с РФ и Белоруссией и присоединиться к европейской системе", — сказал Витренко в ходе интервью украинским журналистам во вторник, трансляция велась в YouTube.

По словам Витренко, в любой системе есть периоды, когда возникают дефициты электроэнергии. "У нас были холода, был дефицит электроэнергии, на полную мощность работали украинские атомные блоки, угольные блоки, даже газовые блоки включались, но все равно не хватало электроэнергии. Поэтому была и аварийная помощь из Белоруссии, и был импорт из Белоруссии. Мне это не нравится, но иначе была угроза веерных отключений", — пояснил он.

Витренко добавил, что Киев намерен в будущем отказаться от такой практики. "Нам нужно сделать так, чтобы мы наперёд развивали свою систему и чтоб нам потом не нужно было в аварийном режиме брать электричество из РФ и Белоруссии. Я буду работать над этим, чтобы не было такого, как этой зимой, когда мы вынужденно брали электроэнергию из Белоруссии и даже в некоторые дни из России", — сказал и.о. главы Минэнерго.

Украина в апреле 2020 года приостановила импорт электроэнергии из РФ и Белоруссии в связи с распространением коронавирусной инфекции. Глава Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЕКУ) Валерий Тарасюк в мае заявлял, что Украина должна восстановить его после пандемии.

При этом Витренко в конце января отмечал, что выступает за разумные ограничения импорта электроэнергии из России и Белоруссии. Также он выступил за отсоединение от энергосистемы с РФ и Белоруссией, заявив, что Киеву необходимо объединяться с европейской энергосистемой.