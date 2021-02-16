МОСКВА, 16 фев — ПРАЙМ. Глава австрийской OMV, одного из финансовых партнеров "Газпрома" по "Северному потоку 2", Райнер Зеле надеется на быстрое завершение строительства проекта: его задержка сказывается на эффективности инвестиций. В Германии не комментируют данные о переговорах по "Северному потоку 2"

При этом в ходе конференции по стратегическому сотрудничеству между Россией и Германией Зеле выразил уверенность в том, что проект будет достроен. "Безусловно, и я надеюсь, что это произойдет быстро", — сказал он.

"Мы как инвесторы, конечно, очень заинтересованы и пытались в общем-то повлиять на то, чтобы как можно быстрее это произошло. Достаточно большая задержка имеет место. Разумеется, задержка оказывает негативное влияние в том числе на инвестиционную эффективность. И, разумеется, для Европы это важный проект", — заключил Зеле.

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