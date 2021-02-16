2021-02-16T13:57:22+03:00
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В Берлине призвали не мешать строительству "Северного потока 2"
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Министр энергетики и экономики ФРГ Петер Альтмайер заявил, что не изменил позицию по проекту газопровода "Северный поток 2", по словам министра, постоянно ставить новые вопросы по... ПРАЙМ, 16.02.2021
германия, северный поток 2, газ, новости, энергетика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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БЕРЛИН, 16 фев — ПРАЙМ. Министр энергетики и экономики ФРГ Петер Альтмайер заявил, что не изменил позицию по проекту газопровода "Северный поток 2", по словам министра, постоянно ставить новые вопросы по проекту неверно.
"Моя позиция по "Северному потоку 2" до сегодняшнего дня не изменилась. Было бы неверно постоянно ставить новые вопросы в адрес проекта. Поставки газа требуют долгосрочных безопасности и надежности", — заявил Альтмайер на "8-й Российской конференции" Российско-германской внешнеторговой палаты.
Альтмайер также отметил потенциал сотрудничества по водороду, который ФРГ планирует импортировать в будущем и рассчитывает закупать у России. Кроме того, Альтмайер отметил, что стратегия "озеленения" экономики ЕС также будет иметь эффект и для российской экономики.