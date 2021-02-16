БЕРЛИН, 16 фев — ПРАЙМ. Министр энергетики и экономики ФРГ Петер Альтмайер заявил, что не изменил позицию по проекту газопровода "Северный поток 2", по словам министра, постоянно ставить новые вопросы по проекту неверно. В Германии не комментируют данные о переговорах по "Северному потоку 2"

"Моя позиция по "Северному потоку 2" до сегодняшнего дня не изменилась. Было бы неверно постоянно ставить новые вопросы в адрес проекта. Поставки газа требуют долгосрочных безопасности и надежности", — заявил Альтмайер на "8-й Российской конференции" Российско-германской внешнеторговой палаты.

Альтмайер также отметил потенциал сотрудничества по водороду, который ФРГ планирует импортировать в будущем и рассчитывает закупать у России. Кроме того, Альтмайер отметил, что стратегия "озеленения" экономики ЕС также будет иметь эффект и для российской экономики.