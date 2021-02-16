МОСКВА, 16 фев — ПРАЙМ. Минэнерго России готовит стратегию развития водородной энергетики, в которой будет прописано партнерство с рядом стран, сообщил замминистра энергетики РФ Павел Сорокин в ходе конференции, посвящённой стратегическому сотрудничеству между Россией и Германией. Евросоюз рассказал, как будет переходить с газа на водород

Правительство РФ в октябре утвердило дорожную карту развития водородной энергетики в России до 2024 года, она направлена на увеличение производства и расширение сферы применения водорода, а также вхождение страны в число мировых лидеров по его производству и экспорту.

"В России большое внимание уделяется водородной энергетике. В конце прошлого года был принят план развития водородной индустрии в РФ, и министерство энергетики сейчас в соответствии с ним разрабатывает ряд документов, стратегию, то есть концепцию развития, и начинает ряд процессов, которые позволят нам занимать лидирующие позиции на данном рынке в тот момент, когда он будет подходить к зрелости", — сказал Сорокин.

"В тех планах и в той водородной стратегии, о которой я говорил, прописываем активное взаимодействие с партнерами — это и Германия, и Япония, и Корея, Франция — в части производства, транспортировки и хранения водорода", — добавил замминистра. Минэнерго и "Газпром" начали реализацию неутвержденного плана газификации

Замглавы Минэнерго также отметил, что у России есть все шансы стать одним из лидеров рынка водорода, так как она обладает одними из самых больших запасов газа, развитой инфраструктурой и хорошим заделом в области производства водорода.

"Мы однозначно ставим себе высокие амбициозные цели на данном направлении. Чтобы, когда действительно появится рынок торговли водородом (именно торговли водородом, не использования его в промышленности, как сейчас, а именно торговли), чтобы у нас были прочные позиции", — заключил Сорокин.