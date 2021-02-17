МОСКВА, 17 фев — ПРАЙМ. Группа Enel рассматривает Россию как потенциальный рынок для выпуска "зеленого" водорода, сообщил гендиректор "Энел Россия" Стефан Звегинцов в ходе пресс-конференции.

"Мы на данном этапе рассматриваем Россию как один из потенциальных рынков, на которых (можно — ред.) реализовывать подобного рода проекты. И когда я говорю "мы", на самом деле я не говорю "ПАО "Энел Россия", это группа Enel", — ответил Звегинцов на вопрос о возможности реализации компанией проектов по выпуску "зеленого" водорода в РФ.

"На данном этапе мы находимся на стадии предварительного технико-экономического обоснования, не более того, но активную работу по определению потенциала таких проектов в связке с возобновляемой энергетикой мы действительно проводим", — добавил он.

"Энел Россия" входит в группу Enel. Производственные филиалы компании — три газовые станции: Конаковская ГРЭС, Невинномысская ГРЭС и Среднеуральская ГРЭС. Общая установленная мощность станций компании составляет 5,6 ГВт выработки электроэнергии и 2 тысячи Гкал/ч — тепла.