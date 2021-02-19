2021-02-19T14:38:55+03:00
2021-02-19T14:38:55+03:00
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В Европе резко снизились запасы газа
Энергетика
Новости
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Холода истощают запасы газа в Европе, где из подземных хранилищ отобрано уже 55,5 миллиарда кубов — на 27,6% больше, чем за всю прошлую зиму, сообщает "Газпром". "Ледяной... ПРАЙМ, 19.02.2021
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 19 фев — ПРАЙМ. Холода истощают запасы газа в Европе, где из подземных хранилищ отобрано уже 55,5 миллиарда кубов — на 27,6% больше, чем за всю прошлую зиму, сообщает "Газпром".
"Ледяной атмосферный фронт, накрывший Европу в феврале, привел к истощению запасов газа в подземных хранилищах. Согласно Gas Infrastructure Europe, запасы газа в европейских ПХГ упали ниже 40%, хотя всего 11 дней назад уровень был около 50%", — сообщила компания.
Компания отмечает, что из европейских ПХГ уже отобрано 55,5 миллиарда кубометров газа – на треть больше, чем было закачано прошлым летом.
"Уже сейчас, в разгар отопительного сезона, из "подземок" Европы отобрано на 27,6% больше газа, чем за всю прошлую зиму. Это – хорошие перспективы спроса на газ "Газпрома" в 2021 году", — заключает "Газпром".